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Ломаченко після історії з прапором України став героєм гострої карикатури

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Василь Ломаченко Новина оновлена 06 січня 2022, 09:53
Василь Ломаченко

Боксеру дісталося через відсутність прапора України.

Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко провів бій з Річардом Коммі ще у грудні 2021 року, а українці все ще критикують боксера за відсутність національного прапора після перемоги.

У новій карикатурі журналу "Перець", яка доступна на сторінці Facebook, боксера висміяли за ситуацію з прапором.

На карикатурі Василя представили в образі чемпіона, який у руках тримає не прапор, а червоні труси. При цьому боксер видає фразу: "Я представник лише своєї дружини". На трибунах у цей момент уболівальники з національними прапорами кричать спортсмену: "Ганьба" та "Візьми прапор".

Василь Ломаченко став героєм карикатури від журналу Перець
Василь Ломаченко став героєм карикатури від журналу Перець

Нагадаємо, Василь, перемігши Коммі, після бою засвітився з прапором рідного міста (Білгород-Дністровський), а прапора України на ринзі не було. На боксера вилилося чимало критики, однак знайшлися і ті, хто підтримав дворазового олімпійського чемпіона. Непереможний український боксер Олег Довгун заявив, що Loma цим вчинком втратив дюбов своїх фанатів.

Найкращі моменти бою Ломаченко — Коммі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії засумнівалися у величі Ломаченка та Олександра Усика.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Олександр Усик #Річард Коммі
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