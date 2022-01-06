Укр

Ломаченко после истории с флагом Украины стал героем колкой карикатуры

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
194
Василий Ломаченко Новость обновлена 06 января 2022, 09:53
Василий Ломаченко

Боксеру досталось за отсутствие флага Украины.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел бой с Ричардом Комми еще в декабре 2021 года, а украинцы все еще критикуют боксера за отсутствие национального флага после победы.

В новой карикатуре журнала "Перец", которая доступна на страничке Facebook, боксера высмеяли за ситуацию с флагом.

На карикатуре Василия представили в образе чемпиона, который в руках держит не флаг, а красные трусы. При этом боксер выдает фразу: "Я представитель лишь своей жены". На трибунах в этот момент болельщики с национальными флагами кричат спортсмену: "Позор" и "Возьми флаг".

Василий Ломаченко стал героем карикатуры от журнала Перец
Василий Ломаченко стал героем карикатуры от журнала Перец

Напомним, Василий, победив Комми, после боя засветился с флагом родного города (Белгород-Днестровский), а флага Украины на ринге не было. На боксера вылилось немало критики, однако нашлись и те, кто поддержал двукратного олимпийского чемпиона. Непобедимый украинский боксер Олег Довгун заявил, что Loma этим поступком потерял любовь своих фанатов.

Лучшие моменты боя Ломаченко — Комми:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России усомнились в величии Ломаченко и Александра Усика.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Александр Усик #Ричард Комми
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
Политика
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
Дата публикации
Категория
Авария произошла около 18:00
Кони погибли, люди в больнице: на Ровенщине восемь человек пострадали в ДТП (фото)
Дата публикации
Категория
"Миссис Крым 2021" - Анна Малоземова
"Ибо нефиг": победительницу "Миссис Крым" не пустили в США на конкурс красоты
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Россия вводит войска в Казахстан: что происходит в крупнейших городах страны (онлайн)