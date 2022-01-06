Ломаченко после истории с флагом Украины стал героем колкой карикатуры

Боксеру досталось за отсутствие флага Украины.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел бой с Ричардом Комми еще в декабре 2021 года, а украинцы все еще критикуют боксера за отсутствие национального флага после победы.

В новой карикатуре журнала "Перец", которая доступна на страничке Facebook, боксера высмеяли за ситуацию с флагом.

На карикатуре Василия представили в образе чемпиона, который в руках держит не флаг, а красные трусы. При этом боксер выдает фразу: "Я представитель лишь своей жены". На трибунах в этот момент болельщики с национальными флагами кричат спортсмену: "Позор" и "Возьми флаг".

Василий Ломаченко стал героем карикатуры от журнала Перец

Напомним, Василий, победив Комми, после боя засветился с флагом родного города (Белгород-Днестровский), а флага Украины на ринге не было. На боксера вылилось немало критики, однако нашлись и те, кто поддержал двукратного олимпийского чемпиона. Непобедимый украинский боксер Олег Довгун заявил, что Loma этим поступком потерял любовь своих фанатов.

Лучшие моменты боя Ломаченко — Комми:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России усомнились в величии Ломаченко и Александра Усика.