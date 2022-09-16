Шансів фактично немає: букмекери дали перший прогноз на бій Ломаченко — Ортіс

Українець повертається на ринг у жовтні

Український боксер-професіонал Василь Ломаченко (16-2, 11 КО), який нещодавно вперше висловився про війну на батьківщині, проведе бій проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО). Напередодні букмекери назвали фаворита у протистоянні.

Про це повідомляє Парі-Матч. На думку фахівців, український боксер є беззаперечним фаворитом у поєдинку, а шансів американець фактично не має.

Аналітики пропонують зробити ставку на успіх 34-річного Ломаченка з коефіцієнтом 1,06, а ось тріумф небитого 26-річного Ортіса вважається вкрай малоймовірним — коефіцієнт 8,00. Нічия у боксі — традиційно рідкісне явище (коефіцієнт 26,00 у поєдинку Василя та Джемейна). Таким чином, букмекери вважають, що українець переможе з ймовірністю 94%, для американця ця цифра значно скромніша — 12%, шанс нічиї — 4%.

Прогноз букмекерів на бій Ломаченко — Ортіс (дані за 16 вересня):

Парі-Матч: (перемога Ломаченка 1,06 — нічия 26,00 — перемога Ортіса 8,00)

Бій відбудеться у суботу, 29 жовтня у Нью-Йорку (США). Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися поєдинок у прямому ефірі в Україні. До речі, "Телеграф" проведе трансляцію вечора боксу Ломаченко — Ортіс.