Шансов фактически нет: букмекеры дали первый прогноз на бой Ломаченко - Ортис

Украинец возвращается на ринг в октябре

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), который недавно впервые высказался о войне на родине, проведет бой против непобедимого американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО). Накануне букмекеры назвали фаворита в противостоянии.

Об этом сообщает Пари-Матч. По мнению специалистов, украинский боксер является безоговорочным фаворитом в поединке, а шансов у американца фактически нет.

Аналитики предлагают сделать ставку на успех 34-летнего Ломаченко с коэффициентом 1,06, а вот триумф небитого 26-летнего Ортиса считается крайне маловероятным — коэффициент 8,00. Ничья в боксе — традиционно редкое явление (коэффициент 26,00 в поединке Василия и Джемейна). Таким образом, букмекеры считают, что украинец победит с вероятностью 94%, для американца эта цифра значительно скромнее — 12%, шанс ничьи — 4%.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко — Ортис (данные за 16 сентября):

Пари-Матч: (победа Ломаченко 1,06 — ничья 26,00 — победа Ортиса 8,00)

Бой состоится в субботу, 29 октября в Нью-Йорке (США). Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть поединок в прямом эфире в Украине. К слову, "Телеграф" проведет трансляцию вечера бокса Ломаченко — Ортис.