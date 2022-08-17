Ломаченко виїхав з України та перервав мовчання про війну (відео)

Український боксер готується до наступного бою у США

Український боксер-професіонал, дворазовий олімпійський чемпіон, ексчемпіон світу у 3 вагових категоріях Василь Ломаченко, який мовчить про російську агресію, відповів на запитання американського журналіста про війну на батьківщині після приїзду до Штатів.

Відповідну заяву українського боксера опубліковано на сторінці Instagram lomus_official. Ломаченко закликав зупинити війну, проте знову нічого не сказав про російську агресію. Наразі Loma зосереджений на наступному поєдинку, який відбудеться у жовтні 2022 року.

"Я щодня молюся за Україну та її людей. Зупиніть війну! Коли я повернувся в Україну, мені здається, це був другий день війни. Зрозуміло, мислення змінилося. Тому що ти бачиш зовсім інше життя. Так, зовсім інше. Ти не знаєш, що трапиться. Це дуже погано для світу. Мені потрібен цей виклик і шанс – бій за звання абсолютного чемпіона світу. Я тут, у Лос-Анджелесі. Дякую всім, хто підтримує мене. Незабаром побачимось", – сказав Ломаченко.

Додамо, за інформацією ESPN, наступним суперником Ломаченка стане непереможний американець Джемейн Ортіс.

Раніше повідомлялося, що Василь потрапив у скандали напередодні свого візиту до США. Українець двічі опублікував відео з уривками з інтерв’ю митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ "Московського патріархату" Луки (Андрія Коваленка), через що нарвався на гнів українців у мережі. Додамо, що на початку повномасштабного вторгнення рф Василь вступив до лав тероборони.