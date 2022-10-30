Ломаченко насилу переміг Ортіса: в українця величезний синець

Українець провів важкий поєдинок

У ніч на неділю, 30 жовтня, у Нью-Йорку (США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став рейтинговий супербій у легкій вазі (до 61,235 кг) Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) – Джемейн Ортіс (16 -0-1, 8 ДО).

34-річний Ломаченко переміг 26-річного Ортіса суддівським рішенням. Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у Twitter.

Американець не виглядав хлопчиком для биття, попри котирування букмекерів. Вже в першому раунді Ортіс завдав серйозної шкоди Ломаченку у вигляді синця під оком. Василь традиційно використовував свою швидкість ніг, а ось Джемейн міг похвалитися блискучою роботою в клінчі та відмінними джебами. У чемпіонських раундах українець виглядав краще. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українцю – 115-113 – 116-112 – 117-111.

Додамо, що на арену Василь прибув у "військовій" формі із двома шевронами. Крім того, Ломаченко не забув про прапор України. У грудні 2021 року українець з незрозумілих причин з’явився на рингу без національного прапора. Це сталося після перемоги Василя над представником Гани Річардом Коммі.

Раніше повідомлялося, що Василь хотів провести свій наступний бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Девіна Хейні. Це ж бажання виявляв і Ортіс.