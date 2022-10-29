Ломаченко назвав бажаного суперника

Українець жадає бою з непереможеним чемпіоном

Український боксер Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) після бою з Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО) хоче провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у легкому дивізіоні Девіна Хейні (29-0, 15 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію шоу Ломаченко — Ортіс.

Про це українець розповів у коментарі для espn. За словами українця, він піде багато на що, щоб отримати другий шанс побитися за звання абсолютного чемпіона світу.

"Ви знаєте мою відповідь. Звичайно. Це моя мета. Це моя мрія. Якщо у мене буде ще один шанс, я ним скористаюся. Я готовий зробити все, що потрібно. Мені все одно на місце. Цілком. Я б погодився на реванш. Я буду готовий до будь-яких його умов”, — заявив Ломаченко.

Найкращі моменти в кар’єрі Девіна Хейні

Нагадаємо, Василь у 2021 році міг втілити свою мрію у життя, але сенсаційно програв американцю Теофімо Лопесу. У ніч проти 30 жовтня українець повертається на ринг, де зустрінеться з небитим американцем Ортісом. Цей поєдинок покажуть в Україні на стрімінговій платформі. До речі, букмекери вірять в успіх нашого бійця.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Ортіс провели фінальну дуель поглядів.