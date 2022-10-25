Ломаченка зобразили маніяком-вбивцею: у Нью-Йорку бояться проблем
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Обличчя українського боксера закрили маскою Джейсона Вурхіза
Вже в суботу, 29 жовтня, у Нью-Йорку пройде великий боксерський вечір. На ринг вийде колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс.
Напередодні поєдинку промоутерська компанія Top Rank випустила кумедний постер, присвячений Хелловіну. Половину обличчя Ломаченка закриває маска Джейсона Вурхіза із серії фільмів "П’ятниця, 13-те":
"У Нью-Йорка скоро будуть проблеми. Ласкаво просимо на тиждень бою Ломаченко — Ортіс", — говорить повідомлення Top Rank в Twitter.
Раніше Ломаченко назвав свою головну мету у боксі. Українець хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з королем легкого дивізіону Девіном Хейні.
Нагадаємо, що менеджер Егіс Клімас розповів, як після початку повномасштабної війни в Україні намагався організувати бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу. Він хотів, щоб Ломаченко залишився в Румунії, але боксер на човні поплив додому.