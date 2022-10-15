Ломаченко назвав свою головну мету у боксі

Василь заявив, що його не цікавлять гроші

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) розповів, що готовий до поєдинку проти Шакура Стівенсона (19-0, 9 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Ортіс

Відповідна заява українського боксера доступна на ESNEWS. Loma зазначив, що готовий битися з зіркою американського боксу, якщо у того на руках буде 4 пояси, адже для нього важлива спадщина в боксі.

"Якщо він буде володарем чотирьох поясів – не проблема. Я готовий до нього. Для мене це не бізнес. Це історичний момент для моєї історії, історії мого життя і нашої родини.

Я говорив раніше, що бізнес та гроші ми можемо втратити завтра, але ми ніколи не втратимо свою спадщину, свій історичний момент. Це назавжди залишиться в історії. Ось чому я прагну до цієї мети”, — заявив Ломаченко.

Нагадаємо, у суботу, 29 жовтня, у Нью-Йорку Ломаченко проведе нетитульний бій проти непереможного американця Джемейна Ортіса. Цей поєдинок покажуть в Україні. До речі, українець є беззаперечним фаворитом дуелі.