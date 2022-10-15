Ломаченко назвал свою главную цель в боксе

Василий заявил, что его не интересуют деньги

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал, что готов к поединку против Шакура Стивенсона (19-0, 9 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Ортис

Соответствующее заявление украинского боксера доступно на ESNEWS. Loma отметил, что готов драться со звездой американского бокса, если у того на руках будет 4 пояса, ведь для него важно наследие в боксе.

"Если он будет обладателем четырех поясов – не проблема. Я готов к нему. Для меня это не бизнес. Это исторический момент для моей истории, истории моей жизни и нашей семьи.

Я говорил раньше, что бизнес и деньги мы можем потерять завтра, но мы никогда не потеряем свое наследие, свой исторический момент. Это навсегда останется в истории. Вот почему я стремлюсь к этой цели", — заявил Ломаченко.

Напомним, в субботу, 29 октября, в Нью-Йорке Ломаченко проведет нетитульный бой против непобедимого американца Джемейна Ортиса. Этот поединок покажут в Украине. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом дуэли.