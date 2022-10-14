Ломаченко хочет быть круче Усика: боксер назвал свою цель

Украинец намерен собрать все чемпионские пояса в легком весе

Василий Ломаченко 29 октября выйдет на ринг против американца Джемейна Ортиса. Это будет рейтинговый поединок, что мало устраивает украинца. Амбиции Ломаченко — вновь стать чемпионом мира.

Более того, украинский боксер мечтает замахнуться на звание абсолютного чемпиона мира. Сейчас поясами WBC, WBA, WBO, IBF владеет Девин Хейни.

"Хейни является абсолютным чемпионом мира. У него эти пояса. Эти четыре пояса — это то, чего я хочу. Это то, за что я боролся всю свою профессиональную карьеру", — сказал Ломаченко в интервью ESNEWS.

Напомним, что Ломаченко мог стать абсолютным чемпионом мира два года назад, но проиграл бой Теофимо Лопесу.

Сейчас среди украинских боксером ближе всего к четырем поясам Александр Усик. Ему не хватает только титула WBC, который у Тайсона Фьюри. Бой Усика и Фьюри планируют на начало следующего года.

Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.