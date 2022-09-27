Ломаченко готовят грандиозный бой! Против украинца выпустят хулигана

Промоутер Боб Арум задумал бой Василия Ломаченко против Шакура Стивенсона

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко лишь через месяц проведет бой против Джеймена Ортиса. Но его промоутеры уже планируют более интригующую схватку.

В планах компании Top Rank свести в ринге экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакура и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

"Это был бы грандиозный бой. Здесь колоссальная интрига. Ведь отличные бои — это те, где нет явного фаворит. Где шансы близки и есть аргументы у каждого из бойцов", — говорит глава промоутерской компании Боб Арум.

КТО ТАКОЙ СТИВЕНСОН?

Эш-Шакур Нафи-Шахид Стивенсон родился 28 июня 1997 в Нью-Джерси, США. Серебряный призер Олимпийских игр (2016).

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO и The Ring во втором полулегком весе. Также бывший чемпион мира по версии WBO в полулегком весе.

В августе Стивенсон не смог уложиться в рамки второго полулегкого веса перед поединком против Робсона Консейсао и лишился своих титулов WBC и WBO.

Шакур Стивенсон

"Если все хотят, чтобы я встретился с Ломаченко — я не против. С удовольствием выйду на этот бой", — говорит Стивенсон.

На счету Шакура 19 боев и 19 побед, 9 нокаутом.

Посмотрите, как он в последнем своем поединке разобрался с Робсоном Консейсао.

Кстати, три года назад Стивенсон получил срок за хулиганку. Подрался в гараже. Боксер пошел на сотрудничество со следствием и получил один год условно.

Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко уехал из Украины и прервал молчание о войне.

Более того, Ломаченко собрался драться за украинский народ. Хотя у народа к нему не мало вопросов из-за отказа осуждать российское вторжение на территорию Украины.