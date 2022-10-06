Усик - Фьюри: есть две даты боя, осталось выбрать место

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится в начале следующего года

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что постоянно ведет переговоры с менеджером Александра Усика. Вместе с Эгисом Климасом они собрались организовать чемпионский бой в начале 2023 года. Хотя Фьюри недавно бросил вызов Мануэль Чарру.

"Абсолютно точно, бой Фьюри с Усиком возможен. Я практически ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом. Он рассказал, что ведет переговоры с потенциальными местами проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Это бы устроило всех нас", — сказал Боб Арум в комментарии boxingscene.

Кстати, сам Фьюри уже начал психологическую подготовку к предстоящему поединку. Британский чемпион привел в ринг своего маленького сына и все время называл его Усиком. Фьюри показывал, что драться с украинцем, все равно что с ребенком.

Напомним, была информация, что Александр Усик готов выйти в ринг с Деонтеем Уайлдером, если поединок с Фьюри сорвется.