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Усик бросил вызов Бомбардировщику! Украинцу пророчат поражение

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Усик бросил вызов Бомбардировщику! Украинцу пророчат поражение Новость обновлена 03 октября 2022, 10:46

Александр Усик готов выйти в ринг против Деонтея Уайлдера

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика назвал потенциального соперника украинца, если сорвется бой с Тайсоном Фьюри. Британец избегает поединка с Усиком.

По словам Эгиса Климаса, Александр готов выйти в ринг против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

"Усик позвонил и сказал мне: "Если с Фьюри не сможем организовать бой, то я бы хотел драться с Деонтеем Уайлдером. Он рисковый боец и мне это нравится". Но я надеюсь, договоримся с Фьюри", — цитирует Климаса talkSPORT.

Интересно, что на новости о бое Усик — Уайлдер уже отреагировал легендарный тренер Джастин Форчун, который работал с Мэнни Пакьяо.

"Усик — более умный боец, но у Уайлдера есть мощь. Усик — не панчер. Если ты не можешь бить в супертяжелом весе, это очень большая проблема. Усик не способен ударить на уровне супертяжелого веса. Так, как Уайлдер и другие бойцы", — сказал Джастин Форчун в интервью ESNEWS.

Кстати, свой последний бой Уайлдер, по прозвищу Бронзовый бомбардировщик, провел год назад против Фьюри и проиграл нокаутом.

Ранее мы писали, что Александр Усик поддержал юношескую сборную Украины, которой запретили выступать под национальным флагом.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик #Деонтей Уалйдер