Усик кинув виклик Бомбардувальнику! Українцю пророкують поразку

Олександр Усик готовий вийти в ринг проти Деонтея Уайлдера

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика назвав потенційного суперника українця, якщо зірветься бій із Тайсоном Ф’юрі. Британець уникає поєдинку з Усиком.

За словами Егіса Клімаса, Олександр готовий вийти у ринг проти колишнього чемпіона світу Деонтея Уайлдера.

"Усик зателефонував і сказав мені: "Якщо з Ф’юрі не зможемо організувати бій, то я б хотів битися з Деонтеєм Уайлдером. Він ризиковий боєць і мені це подобається". Але я сподіваюся, домовимося з Ф’юрі", — цитує Клімаса talkSPORT.

Цікаво, що на новини про бій Усик — Уайлдер вже відреагував легендарний тренер Джастін Форчун, який працював з Менні Пак’яо.

"Усик — розумніший боєць, але у Уайлдера є міць. Усик — не панчер. Якщо ти не можеш бити в надважкій вазі, це дуже велика проблема. Усик не здатний вдарити на рівні надважкої ваги. Так, як Уайлдер та інші бійці", — сказав Джастін Форчун в інтерв’ю ESNEWS.

До речі, свій останній бій Уайлдер, на прізвисько Бронзовий бомбардувальник, провів рік тому проти Ф’юрі та програв нокаутом.

Раніше ми писали, що Олександр Усик підтримав юнацьку збірну України, якій заборонили виступати під національним прапором.