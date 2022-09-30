"Росія не зламає дух наших чоловіків": потужна промова Усика

Легендарний боксер розповів, що означають кольори українського прапора

Чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF та WBO у надважкій вазі українець Олександр Усик висловився про рішення юніорської збірної України з боксу залишити чемпіонат Європи в Італії. Це був протест українців на заборону організаторів виступати під національним прапором.

"Я хотів би висловити свою підтримку національній команді України з боксу, якій було заборонено виступати під прапором та гімном України на чемпіонаті Європи. Умар (Умар Кремльов, російський бізнесмен, президент IBA — ред.), це не просто прапор, це кольори свободи у всьому світі. Ви не можете зламати дух наших чоловіків, які виступають у змаганнях, ви не можете навіть мріяти про це.

Хлопці, ви молодці і дякую вам за те, що показали всьому світу свою хоробрість та силу духу. Слава Україні", — записав Усик відеозвернення в Instagram.

Раніше наших юних боксерів підтримав ще один легендарний спортсмен. Володимир Кличко подякував команді, яка не побоялася ультиматумів Росії.