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"Вони не побоялися ультиматумів росії": Кличко підтримав українських боксерів

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Володимир Кличко
Володимир Кличко

Нашій команді заборонили виступати під прапором України на чемпіонаті Європи

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко висловився на підтримку юнацької збірної України з боксу. Нашим боксерам заборонили виступати на чемпіонаті Європи під "синьо-жовтим" прапором.

"Честь нашої держави сьогодні захищають наші спортсмени. Російське керівництво IBA та Володимир Продивус хотіли змусити їх вийти з прапором IBA як нейтральну команду на чемпіонаті Європи. Вони не побоялися ультиматумів та вийшли з українським прапором!", — написав Кличко у Twitter.

Суть скандалу в тому, що Міжнародна федерація боксу (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов, призупинила діяльність Федерації боксу України, де раніше був президентом Володимиром Продивусом. IBA вирішила, що державні органи України втручаються в роботу спортивної організації. У міжнародній федерації впевнені, що президентом ФБУ є друг Кремльова Володимир Продивус. При цьому в Міністерстві юстиції України зареєстровано нового керівника Кирила Шевченка.

Через цей конфлікт юніорській збірній України заборонили приймати участь під національним прапором. У відповідь наші боксери провели акцію протесту та відмовилися виступати на європейській першості.

Більше інформації про Володимира Продивуса можна прочитати у статті "Телеграфа".

Нагадаємо, російський боксер розкритикував Володимира Кличка за "змішування політики зі спортом".