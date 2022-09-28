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Як автоматна черга! Ломаченко показав, яку серію ударів приготував для Ортіса

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Ломаченко на тренуванні Новина оновлена 28 вересня 2022, 13:14
Ломаченко на тренуванні

Український боксер має намір повернути собі звання чемпіона світу

Місяць залишається до повернення Василя Ломаченка до рингу. 29 жовтня у Нью-Йорку українець вийде на бій проти американця Джемейна Ортіса.

Ломаченко вже прилетів до США та розпочав активну фазу підготовки до поєдинку. Наразі наш боксер відпрацьовує міць своїх ударів у залі. А потім уже розпочнуться спаринги. Відео тренування Василя потрапило до соцмережі.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко – колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях. Свій останній поєдинок він провів у грудні минулого року, коли переміг за очками Річарда Коммі.

Усього на рахунку 34-річного Ломаченка 18 боїв — 16 перемог (11 нокаутом) та 2 поразки.

Джемейну Ортісу — 26 років. На профі-рингу провів 17 боїв — 16 перемог (8 нокаутом) та 1 нічия. У травні цього року здобув перемогу за очками над Джамелем Херрінгом.

Раніше ми писали, що в планах промоутерської компанії Top Rank звести в рингу ексчемпіона світу у двох вагових категоріях Шакура Стівенсона та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Бій Стівенсона та Ломаченка може пройти вже наступного року.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко через повномасштабне вторгнення Росії на деякий час призупинив свою кар’єру і пішов у тероборону.

Ломаченко у теробороні
Ломаченко у теробороні
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#Бокс #Бій #Боксер #Василь Ломаченко