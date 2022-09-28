Как автоматная очередь! Ломаченко показал, какую серию ударов приготовил для Ортиса

Украинский боксер собирается вернуть себе звание чемпиона мира

Месяц остается до возвращения Василия Ломаченко в ринг. 29 октября в Нью-Йорке украинец выйдет на бой против американца Джемейна Ортиса.

Ломаченко уже прилетел в США и начал активную фазу подготовки к поединку. Сейчас наш боксер отрабатывает мощь своих ударов в зале. А потом уже начнутся спарринги. Видео тренировки Василия попало в соцсети.

Напомним, что Василий Ломаченко — бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Свой последний поединок он провел в декабре прошлого года, когда победил по очкам Ричарда Комми.

Всего на счету 34-летнего Ломаченко 18 боев — 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.

Джемейну Ортису — 26 лет. На профи-ринге провел 17 боев — 16 побед (8 нокаутом) и 1 ничья. В мае этого года добыл победу по очкам над Джамелем Херрингом.

Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.

Напомним, что Василий Ломаченко из-за полномасштабного вторжения россии на некоторое время приостановил свою карьеру и пошел в тероборону.