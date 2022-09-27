Ломаченку готують грандіозний бій! Проти українця випустять хулігана

Промоутер Боб Арум задумав бій Василя Ломаченка проти Шакура Стівенсона

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко лише через місяць проведе бій проти Джеймена Ортіса. Але його промоутери вже планують більш цікаву сутичку.

У планах компанії Top Rank звести в рингу ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Шакура та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

"Це був би грандіозний бій. Тут колосальна інтрига. Адже чудові бої — це ті, де немає явного фаворита. Де шанси близькі і є аргументи у кожного з бійців", — говорить голова промоутерської компанії Боб Арум.

Хто такий Стівенсон?

Еш-Шакур Нафі-Шахід Стівенсон народився 28 червня 1997 року в Нью-Джерсі, США. Срібний призер Олімпійських ігор (2016).

Колишній чемпіон світу за версіями WBC, WBO та The Ring у другій напівлегкій вазі. Також колишній чемпіон світу за версією WBO у напівлегкій вазі.

У серпні Стівенсон не зміг вкластися в рамки другої напівлегкої ваги перед поєдинком проти Робсона Консейсао і втратив свої титули WBC і WBO.

Шакур Стівенсон

"Якщо всі хочуть, щоб я зустрівся з Ломаченком — я не проти. Із задоволенням вийду на цей бій", — каже Стівенсон.

На рахунку Шакура 19 боїв та 19 перемог, 9 нокаутом.

Подивіться, як він в останньому поєдинку розібрався з Робсоном Консейсао.

До речі, три роки тому Стівенсон одержав термін за хуліганку. Побився в гаражі. Боксер пішов на співпрацю зі слідством та отримав один рік умовно.

Раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко виїхав з України та перервав мовчання про війну.

Більше того, Ломаченко зібрався битися за український народ. Хоча у народу до нього чимало запитань через відмову засуджувати російське вторгнення на територію України.