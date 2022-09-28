"Они не побоялись ультиматумов россии": Кличко поддержал украинских боксеров

Нашей команде запретили выступать под флагом Украины на чемпионате Европы

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался в поддержку юношеской сборной Украины по боксу. Нашим боксерам запретили выступать на чемпионате Европы под "сине-желтым" флагом.

"Честь нашего государства сегодня защищают наши спортсмены. Российское руководство IBA и Владимир Продивус хотели заставить их выйти с флагом IBA как нейтральную команду на чемпионате Европы. Они не побоялись ультиматумов и вышли с украинским флагом!", — написал Кличко в Twitter.

Суть скандала в том, что Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, приостановила деятельность Федерации бокса Украины, где ранее был президентом Владимир Продивус. IBA посчитала, что государственные органы Украины вмешиваются в работу спортивной организации. В международной федерации уверены, что президентом ФБУ является друг Кремлева Владимир Продивус. При этом в Министерстве юстиции Украины зарегистрирован новый руководитель Кирилл Шевченко.

Из-за этого конфликта юниорской сборной Украины запретили участвовать под национальным флагом. В ответ наши боксеры провели акцию протеста и отказались выступать на европейском первенстве.

Больше информации про Владимира Продивуса можно прочитать в статье "Телеграфа".

Напомним, российский боксер раскритиковал Владимира Кличко за "смешивание политики со спортом".