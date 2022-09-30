"россия не сломит дух наших мужчин": мощная речь Усика

Легендарный боксер рассказал, что значат цвета украинского флага

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик высказался о решении юниорской сборной Украины по боксу покинуть чемпионат Европы в Италии. Это был протест украинцев на запрет организаторов выступать под национальным флагом.

"Я хотел бы выразить свою поддержку национальной команде Украины по боксу, которой было запрещено выступать под флагом и гимном Украины на чемпионате Европы. Умар (Умар Кремлев, российский бизнесмен, президент IBA — ред.), это не просто флаг, это цвета свободы во всем мире. Вы не можете сломить дух наших мужчин, выступающих в соревнованиях. Вы не можете даже мечтать об этом.

Ребята, вы молодцы и спасибо вам за то, что показали всему миру свою храбрость и силу духа. Слава Украине", — записал Усик видеообращение в Instagram.

Ранее наших юных боксеров поддержал еще один легендарный спортсмен. Владимир Кличко поблагодарил команду, которая не побоялась ультиматумов россии.