Фьюри показал свой бой с Усиком: будет легко, как с ребенком (видео)

Британец назвал своего сына Усиком и провел с ним спарринг

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри недавно бросил вызов Мануэль Чарру. Бой может состояться 3 декабря.

Однако, британец держит в уме и поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В лагере Фьюри над украинцем готовят расправу и обещают его поджарить.

Сам же Тайсон сымитировал поединок против Александра. Он привел в ринг своего маленького сына и все время называл его Усиком. Фьюри показывал, что драться с украинцем, все равно что с ребенком. Мол, он не пропустит ни одного удара и с легкостью заберет все чемпионские пояса.

Посмотрите воображаемый бой Фьюри с Усиком:

Ранее мы писали, что Александр Усик готов выйти в ринг с Деонтеем Уайлдером, если поединок с Фьюри сорвется.