Ф’юрі показав свій бій з Усиком: буде легко, як із дитиною (відео)

Британець назвав свого сина Усиком і провів із ним спаринг

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі нещодавно кинув виклик Мануель Чарру. Бій може відбутися 3 грудня.

Проте, британець тримає в голові і поєдинок з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. У таборі Ф’юрі над українцем готують розправу та обіцяють його підсмажити.

Сам же Тайсон зімітував поєдинок проти Олександра. Він привів у ринг свого маленького сина і весь час називав його Усиком. Ф’юрі показував, що битися з українцем, все одно, що з дитиною. Мовляв, він не пропустить жодного удару і легко забере всі чемпіонські пояси.

Подивіться уявний бій Ф’юрі з Усиком:

Раніше ми писали, що Олександр Усик готовий вийти в ринг із Деонтеєм Уайлдером, якщо поєдинок із Ф’юрі зірветься.