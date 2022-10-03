Підсмажимо розгодованого українця: над Усиком готують розправу

Ф’юрі-старший обіцяє, що його син поб’ється з Олександром Усиком

Батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі каже, що його син не проти зустрітися з Олександром Усиком. Хоча нещодавно Ф’юрі викликав на бій Мануеля Чарра.

Джон Ф’юрі зазначає, що для його сина не такий цікавий Усик, як його чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF.

"Я скажу так. Якщо у нас буде шанс зробити бій із цим розгодованим українським середньоваговиком, то ми так і зробимо. Нас цікавить не він, а його пояси. Тайсон переслідуватиме Усика і безжально битиме. Він його так добре підсмажить, як ніхто і ніколи нікого раніше не смажив. І в команді Усика це знають", — цитує Джона Ф’юрі сайт vringe.com.

За словами Джона, Тайсон просто хоче довести всім, що саме він — №1 у надважкій вазі.

"Усик дрібний і незручний. Але Тайсон затисне його в кутку і методично битиме. Тайсону потрібні всі пояси. Тому він хоче зараз побити всіх. Всі бої з топами відбудуться", — упевнений Ф’юрі-старший.

Раніше ми писали, що Олександр Усик готовий вийти в ринг із Деонтеєм Уайлдером, якщо поєдинок із Ф’юрі зірветься.