Поджарим раскормленного украинца: над Усиком готовят расправу

Фьюри-старший обещает, что его сын подерется с Александром Усиком

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри говорит, что его сын не против встретиться с Александром Усиком. Хотя недавно Фьюри вызвал на бой Мануэля Чарра.

Джон Фьюри отмечает, что для его сына не так интересен Усик, как его чемпионские пояса WBA, WBO, IBF.

"Я скажу так. Если у нас будет шанс сделать бой с этим раскормленным украинским средневесом, то мы так и сделаем. Нас интересует не он, а его пояса. Тайсон будет преследовать Усика и безжалостно избивать. Он его так хорошо поджарит, как никто и никогда никого прежде не жарил. И в команде Усика это знают", — цитирует Джона Фьюри сайт vringe.com.

По словам Джона, Тайсон просто хочет доказать всем, что именно он — №1 в супертяжелом весе.

"Усик мелкий и неудобный. Но Тайсон зажмет его в углу и будет методично избивать. Тайсону нужны все пояса. Поэтому он хочет сейчас побить всех. Все бои с топами состоятся", — уверен Фьюри-старший.

Ранее мы писали, что Александр Усик готов выйти в ринг с Деонтеем Уайлдером, если поединок с Фьюри сорвется.