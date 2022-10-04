Усика будуть бити дубиною! Українцю обіцяють справжнє пекло

Тренер запропонував Олександру Усику побитися з Джо Джойсом

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі досі під великим питанням. Якщо поєдинок зірветься, знаменитий американський тренер Тедді Атлас вже підібрав для українця конкурентного суперника. Це Джо Джойс.

"Джойс нагадує мені Джорджа Формана. Він великий, сильний, і у нього важкий удар. Він не робить ставку на швидкість, він б’є вас дубиною. Він наступає через свій сильний і довгий джеб, схожий на телеграфний стовп. У нього чудова рішучість, міцна щелепа і він підводить поєдинок до межі "вбити або бути вбитим".

Якщо Усик зможе використати свої навички, зможе рухатись, ухилятися, працювати під кутами… Боже, це буде непросто. Це буде пекло", — цитує Атласа meta.ua.

Хто такий Джойс?

Джозеф Обі Джойс народився 19 вересня 1985 року в Лондоні. Непереможений англійський боксер-професіонал, який виступає у суперважкій ваговій категорії. Срібний призер Олімпійських ігор (2016), чемпіон Європейських ігор (2015) та Ігор Співдружності (2014), бронзовий призер чемпіонату світу (2015) та чемпіонату Європи (2013) у любителях.

Серед професіоналів тимчасовий чемпіон світу за версією WBO, чемпіон Європи за версією EBU і чемпіон Британської Співдружності, повідомляє Wikipedia.

Цікаво, що у 2013 році Джойс брав участь у World Series Boxing у команді "Британські левині серця", де 1 березня 2013 року поступився Олександру Усику одноголосним рішенням суддів.

Свій останній бій на профі-рингу Джойс провів 24 вересня, коли достроково переміг колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера.

Раніше ми писали, що Олександр Усик готовий вийти в ринг із Деонтеєм Уайлдером, якщо поєдинок із Ф’юрі зірветься.