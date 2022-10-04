Усика будут бить дубиной! Украинцу обещают настоящий ад

Тренер предложил Александру Усику подраться с Джо Джойсом

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри до сих пор под большим вопросом. Если поединок сорвется, то знаменитый американский тренер Тедди Атлас уже подобрал для украинца конкурентного соперника. Это Джо Джойс.

"Джойс напоминает мне Джорджа Формана. Он большой, сильный, и у него тяжелый удар. Он не делает ставку на скорость, он бьет вас дубиной. Он наступает через свой сильный и длинный джеб, похожий на телеграфный столб. У него великолепная решимость, крепкая челюсть и он подводит поединок к черте "убить или быть убитым".

Если Усик сможет использовать свои навыки, сможет двигаться, уклоняться, работать под углами… Боже, это будет непросто. Это будет ад", — цитирует Атласа meta.ua.

Кто такой Джойс?

Джозеф Оби Джойс родился 19 сентября 1985 в Лондоне. Непобежденный английский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелой весовой категории. Серебряный призер Олимпийских игр (2016), чемпион Европейских игр (2015) и Игр Содружества (2014), бронзовый призер чемпионата мира (2015) и чемпионата Европы (2013) в любителях.

Среди профессионалов действующий временный чемпион мира по версии WBO, чемпион Европы по версии EBU и чемпион Британского Содружества, сообщает Wikipedia.

Интересно, что в 2013 году Джойс участвовал в World Series Boxing в команде "Британские львиные сердца", где 1 марта 2013 года уступил Александру Усику единогласным решением судей.

Свой последний бой на профи-ринге Джойс провел 24 сентября, когда досрочно победил бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера.

Ранее мы писали, что Александр Усик готов выйти в ринг с Деонтеем Уайлдером, если поединок с Фьюри сорвется.