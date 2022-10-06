Усик — Ф’юрі: є дві дати бою, залишилося обрати місце

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться на початку наступного року

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум зізнався, що постійно веде переговори з менеджером Олександра Усика. Разом із Егісом Клімасом вони зібралися організувати чемпіонський бій на початку 2023 року. Хоча Ф’юрі нещодавно кинув виклик Мануель Чарру.

"Абсолютно точно, бій Ф’юрі з Усиком можливий. Я практично щодня підтримую зв’язок з Егісом Клімасом. Він розповів, що веде переговори з потенційними місцями проведення бою. Поєдинок може відбутися в останній тиждень лютого або перший тиждень березня. Це влаштувало б усіх нас", — сказав Боб Арум в коментарі boxingscene.

До речі, сам Ф’юрі вже розпочав психологічну підготовку до майбутнього поєдинку. Британський чемпіон привів у ринг свого маленького сина і весь час називав його Усиком. Ф’юрі показував, що битися з українцем, все одно, що з дитиною.

Нагадаємо, була інформація, що Олександр Усик готовий вийти в ринг із Деонтеєм Уайлдером, якщо поєдинок із Ф’юрі зірветься.