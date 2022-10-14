Ломаченко хоче бути крутішим за Усика: боксер назвав свою мету

Українець має намір зібрати всі чемпіонські пояси у легкій вазі

Василь Ломаченко 29 жовтня вийде на ринг проти американця Джемейна Ортіса. Це буде рейтинговий поєдинок, який мало влаштовує українця. Амбіції Ломаченка — знову стати чемпіоном світу.

Більше того, український боксер мріє замахнутись на звання абсолютного чемпіона світу. Тепер поясами WBC, WBA, WBO, IBF володіє Девін Хейні.

"Хейні є абсолютним чемпіоном світу. У нього ці пояси. Ці чотири пояси — це те, чого я хочу. Це те, за що я боровся всю свою професійну кар’єру", — сказав Ломаченко в інтерв’ю ESNEWS.

Нагадаємо, що Ломаченко міг стати абсолютним чемпіоном світу два роки тому, але програв бій Теофімо Лопесу.

Нині серед українських боксерів найближче до чотирьох поясів Олександр Усик. Йому не вистачає лише титулу WBC, який має Тайсон Ф’юрі. Бій Усика та Ф’юрі планують на початок наступного року.

Раніше ми писали, що в планах промоутерської компанії Top Rank звести в рингу ексчемпіона світу у двох вагових категоріях Шакура Стівенсона та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Бій Стівенсона та Ломаченка може пройти вже наступного року.