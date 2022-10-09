Ломаченко дал прогноз на бой Усик - Фьюри (видео)

Ломаченко считает, что Усик победит Фьюри с помощью умного бокса

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) высказался о потенциальном поединке между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Соответствующий комментарий Василий дал Fino Boxing. Украинский боксер отметил, что в потенциальном поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик — Фьюри он ставит на Александра.

"Усик мой друг. Конечно, я думаю, что он выиграет. Он покажет очень умный и техничный бокс с Тайсоном Фьюри", – сказал Ломаченко.

Добавим, поединок Усик — Фьюри официально не объявлен. Ранее американский промоутер Боб Арум говорил, когда может состояться супербой. К слову, букмекеры считают британца фаворитом в потенциальной схватке.

Напомним, Ломаченко 29 октября проведет бой в США против небитого американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО). Этот поединок покажут в Украине, а букмекеры уже оценили шансы бойцов. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу Ломаченко — Ортис.