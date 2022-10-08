Это подлая месть россии за украинскую несокрушимость: супертяж объяснил скандал в боксе

рф вернули в мировой бокс

Непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) прокомментировал нашумевшее решение Международной ассоциации бокса (IBA) снять санкции с россии и Беларуси.

Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в Instagram. Боксер считает, что рф с помощью главы IBA россиянина Умара Кремлева мстит Украине и украинцам за несокрушимость, стойкость и принципиальность. Сиренко также отметил, что действия россиян ставят под угрозу участие боксеров в Олимпийских играх из-за потенциального исключения бокса из олимпийской программы.

"Цинизм и иррациональность – такие формы мировоззрения присущи всем россиянам, и руководитель IBA этому не исключение. Такое впечатление, что решение IВА – низменная и подлая месть руководителя IBA, россиянина Умара Кремлева, Украине и украинцам за несокрушимость, стойкость и принципиальность. Жаль, что в IВА есть люди, которые поддерживают этот театр абсурда.

Жаль, что наши молодые атлеты проходят через такие испытания и борются за право выступать под флагом своего государства", — написал Сиренко.

Напомним, на юношеском чемпионате Европы по боксу IBA запретила украинский флаг. Юные украинские спортсмены начали бойкот и добились своего. Организация разрешила украинскую символику, но при этом запретила название "Украина".