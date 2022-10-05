Название "Украина" запретили в мировом боксе

Спортсмены вышли на протест на чемпионате Европы и вернули флаг

Международная ассоциации бокса (IBA), главой которой является россиянин Умар Кремлев, пересмотрела свое неоднозначное решение о запрете украинской символики на международных соревнованиях.

Об этом в среду, 5 октября, сообщил Совет директоров IBA, передает insidethegames. Согласно новому распоряжению, украинские боксеры смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, правда, с одной оговоркой. Сборная Украины будет называться "Украинская команда IBA".

В организации отметили, что таким способом спортсмены не будут страдать из-за санкций против Федерации бокса Украины (ФБУ), которой IBA приостановила деятельность из-за "вмешательства властей". IBA считает, что президентом ФБУ является друг Кремлева Владимир Продивус. При этом в Министерстве юстиции Украины зарегистрирован новый руководитель — Кирилл Шевченко.

"IBA твердо верит, что спортсмены не должны страдать, несмотря на обстоятельства, и должны иметь возможность представлять свою страну с гордостью", — объявил совет директоров IBA.

Отметим, лишение названия является серьезной санкцией. К примеру, сборная россии была лишена названия на Олимпиадах в Токио и Пекине. Там россияне выступали под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет россии).

Напомним, юные украинские боксеры устроили бойкот соревнованиям из-за запрета на флаг и гимн, однако позже организаторы чемпионата Европы в Италии смягчили санкции, и гимн Украины прозвучал после победы 15-летней Анастасии Таран.

Добавим, за наших боксеров заступились чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и легенда бокса Владимир Кличко, который отметил храбрость спортсменов.