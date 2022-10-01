Последний нокаут: колумбийский боксер умер после боя (видео)

Луис Киньонес умер после первого поражения в профессиональном боксе

Трагедией завершился вечер бокса в Колумбии, где в ринг вышли два местных боксера Луис Киньонес и Хосе Муньос. В восьмом раунде Киньонес пропустил роковую серию ударов и так и не поднялся с настила ринга. Ранее после боя в Зимбабве умер боксер.

25-летнего Киньонеса прямо из зала забрали в больницу, где ввели в искусственную кому. Врачи собирались его прооперировать, но диагностировали смерть мозга. Через некоторое время он был отключен от систем жизнеобеспечения, сообщает rds.ca.

Для Луиса это был 11 бой на профессиональном ринге и первое поражение.

"Я никогда не думал, что мечта может превратиться в настоящий кошмар. Желание добиться успеха в жизни привело нас обоих на общий путь. Из-за профессии, которую мы с ним выбрали, сегодня мы оказались в ужасной ситуации, которую было трудно представить", — прокомментировал трагедию Хосе Муньос.

Смотрите последний бой Луиса Киньонеса:

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