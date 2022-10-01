Останній нокаут: колумбійський боксер помер після бою (відео)

Луїс Кіньонес помер після першої поразки у професійному боксі

Трагедією завершився вечір боксу в Колумбії, де в ринг вийшли два місцеві боксери Луїс Кіньонес і Хосе Муньос. У восьмому раунді Кіньонес пропустив рокову серію ударів і так і не піднявся з настилу рингу. Раніше після бою в Зімбабве помер боксер.

25-річного Кіньонеса прямо із зали забрали до лікарні, де ввели у штучну кому. Лікарі мали намір його прооперувати, але діагностували смерть мозку. Через деякий час його було відключено від систем життєзабезпечення, повідомляє rds.ca.

Для Луїса це був 11 бій на професійному рингу та перша поразка.

"Я ніколи не думав, що мрія може перетворитися на справжній кошмар. Бажання досягти успіху в житті привело нас обох на загальний шлях. Через професію, яку ми з ним вибрали, сьогодні ми опинилися в жахливій ситуації, яку було важко уявити", — прокоментував трагедію Хосе Муньос.

Дивіться останній бій Луїса Кіньонеса:

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