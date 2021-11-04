Рус

Убивчий нокаут: боксер помер після побиття на ринзі (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
148
Боксер Таурай Зімунья помер після важкого нокауту Новина оновлена 04 листопада 2021, 21:00
Боксер Таурай Зімунья помер після важкого нокауту

Бокс – небезпечний вид спорту.

У Зімбабве на вечорі боксу сталася трагедія. Після поєдинку від отриманих травм помер молодий спортсмен.

Про це повідомляє BBC.

24-річний боксер Таурай Зімунья опинився у тяжкому нокауті у поєдинку представників найлегшої ваги (до 53,525 кг). Суперником Зімуньї був Тінайє Маджоні, який у 3-му раунді став попадати по супернику частіше, а в якийсь момент Таурай відключився і нахопився масу ударів по голові. У результаті Зімунья знепритомнів і впав на настил рингу.

Відео нокауту в бою Таурай Зімунья — Тінайє Маджоні доступне в мережі:

Повідомляється, що йому надали першу допомогу, а потім відправили до місцевої лікарні, де молодий боксер помер. За попередньою інформацією, у боксера стався крововилив у мозок через пропущені удари.

Батько Таурая Самсон також був боксером та виступав на аматорському рівні. Він мріяв, щоб син пішов його стопами та став чемпіоном. Зазначається, що у Зімбабве вперше помер боксер після травм, отриманих на ринзі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивну загибель російського хокеїста.

Теги:
#Бокс #Нокаут
Ченці Києво-Печерської лаври
Київ
"Не чекав такої агресії": журналіст розповів, як на нього напали ченці Києво-Печерської лаври
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ченці Києво-Печерської лаври
"Не чекав такої агресії": журналіст розповів, як на нього напали ченці Києво-Печерської лаври
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
Скандальна Третьякова прокоментувала своє покарання за радість від смерті Полякова (відео)
Дата публікації
Категорія
Марина Лазебна
У «Слузі народу» анонсують відставку ще одного міністра
Дата публікації
Категорія
Чи платитимуть українці більше через розбірки за білоруську електроенергію?
Держава та Ахметов вступили в бій через електроенергію — чи постраждають українці?
Дата публікації
Категорія
Нові міністри Кабміну
Рада махом оновила склад Кабміну: які в Україні нові міністри