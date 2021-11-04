Убивчий нокаут: боксер помер після побиття на ринзі (відео)

Бокс – небезпечний вид спорту.

У Зімбабве на вечорі боксу сталася трагедія. Після поєдинку від отриманих травм помер молодий спортсмен.

Про це повідомляє BBC.

24-річний боксер Таурай Зімунья опинився у тяжкому нокауті у поєдинку представників найлегшої ваги (до 53,525 кг). Суперником Зімуньї був Тінайє Маджоні, який у 3-му раунді став попадати по супернику частіше, а в якийсь момент Таурай відключився і нахопився масу ударів по голові. У результаті Зімунья знепритомнів і впав на настил рингу.

Відео нокауту в бою Таурай Зімунья — Тінайє Маджоні доступне в мережі:

Повідомляється, що йому надали першу допомогу, а потім відправили до місцевої лікарні, де молодий боксер помер. За попередньою інформацією, у боксера стався крововилив у мозок через пропущені удари.

Батько Таурая Самсон також був боксером та виступав на аматорському рівні. Він мріяв, щоб син пішов його стопами та став чемпіоном. Зазначається, що у Зімбабве вперше помер боксер після травм, отриманих на ринзі.

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