Убивчий нокаут: боксер помер після побиття на ринзі (відео)
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Бокс – небезпечний вид спорту.
У Зімбабве на вечорі боксу сталася трагедія. Після поєдинку від отриманих травм помер молодий спортсмен.
Про це повідомляє BBC.
24-річний боксер Таурай Зімунья опинився у тяжкому нокауті у поєдинку представників найлегшої ваги (до 53,525 кг). Суперником Зімуньї був Тінайє Маджоні, який у 3-му раунді став попадати по супернику частіше, а в якийсь момент Таурай відключився і нахопився масу ударів по голові. У результаті Зімунья знепритомнів і впав на настил рингу.
Відео нокауту в бою Таурай Зімунья — Тінайє Маджоні доступне в мережі:
Повідомляється, що йому надали першу допомогу, а потім відправили до місцевої лікарні, де молодий боксер помер. За попередньою інформацією, у боксера стався крововилив у мозок через пропущені удари.
Батько Таурая Самсон також був боксером та виступав на аматорському рівні. Він мріяв, щоб син пішов його стопами та став чемпіоном. Зазначається, що у Зімбабве вперше помер боксер після травм, отриманих на ринзі.
Раніше "Телеграф" повідомляв про дивну загибель російського хокеїста.
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