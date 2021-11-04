Убийственный нокаут: боксер умер после избиения на ринге (видео)
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Бокс — опасный вид спорта.
В Зимбабве на вечере бокса произошла трагедия. После поединка от полученных травм умер молодой спорстмен.
Об этом сообщает BBC.
24-летний боксер Таурай Зимунья оказался в тяжелом нокауте в поединке представителей легчайшего веса (до 53,525 кг). Соперником Зимуньи был Тинайе Маджони, который в 3-м раунде стал попадать чаще, а в какой-то момент Таурай отключился и нахватался массу ударов по голове. В итоге Зимунья потерял сознания и упал на настил ринга.
Видео нокаута в бою Таурай Зимунья — Тинайе Маджони доступно в сети:
Сообщается, что ему оказали первую помощь, а затем отправили в местную больницу, где молодой боксер скончался. По предварительной информации, у боксера случилось кровоизлияние в мозг из-за пропущенных ударов.
Отец Таурая Самсон также был боксером и выступал на любительском уровне. Он мечтал, чтобы сын пошел по его стопам и стал чемпионом. Отмечается, что в Зимбабве впервые умер боксер после травм, полученных на ринге.
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