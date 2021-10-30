Российский хоккеист при загадочных обстоятельствах выпал с 25-го этажа

Спортсмен умер до приезда скорой.

В Москве в результате падения из окна 25-го этажа скончался российский хоккеист Иван Биткин.

Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации источника, 24-летний спортсмен выпал из окна дома на Хорошевском шоссе в ночь на субботу, 30-е октября. Тело хоккеиста обнаружили на козырьке техэтажа. Сообщается, что Биткин умер еще до приезда скорой помощи. Причины случившегося выясняются.

Иван выступал за московскую "Звезду", "Торос" из Нефтекамска (Башкортостан) и даже за китайский "Ценг Тоу". В прошлом розыгрыше Высшей хоккейной лиги (второй по силе хоккейный дивизион в России после КХЛ) Биткин, игравший на позиции защитника, провел 12 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи. В 2013 году на ярмарке талантов КХЛ он был задрафтован ХК "Салават Юлаев" (УФА) под общим 159-м номером.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский тренер после поражения своей команды в хоккейном матче выдал, что "у его подопечных нет яиц". Кроме того, недавно в Украинской хоккейной лиге произошел расистский скандал.