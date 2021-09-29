Украинского спортсмена дисквалифицировали за расизм, но разрешили откупиться (видео)

В украинском хоккее вспыхнул расистский скандал.

Федерация хоккея Украины (ФХУ) дисквалифицировала Андрея Денискина, представляющего ХК "Кременчуг" на 3 матча из-за расистского жеста игрока в адрес Джейлена Смерека из ХК "Донбасс".

Об этом сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ) на своем официальном сайте.

26 сентября в матче 4-го тура УХЛ "Кременчуг" принимал "Донбасс" (3:2). На 36-й минуте поединка форвард хозяев Андрей Денискин был удален с площадки до конца игры за расистский жест в сторону соперника. Украинский хоккеист изобразил, как ест банан.

Видео инцидента доступно в сети:

После игры Джейлен Смерек заявил, что не выйдет больше на площадку, пока спортивные органы не накажут украинца.

В итоге Спортивно-дисциплинарный комитет ФХУ принял решение наказать Денискина тремя матчами дисквалификации. Кроме того, в ФХУ дополнительно дали 10-матчевый бан форварду, правда, от этой дисквалификации Андрей может откупиться. Сумма компенсации составляет 5 000 гривен за одну игру.

Денискин точно пропустит ближайшие игры своей команды с "Соколом", "Белым Барсом" и "Краматорском".

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в украинском футболе.