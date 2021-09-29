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Українського спортсмена дискваліфікували за расизм, але дозволили відкупитися (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Андрій Денискін Новина оновлена 29 вересня 2021, 13:32
Андрій Денискін

В українському хокеї спалахнув расистський скандал.

Федерація хокею України (ФХУ) дискваліфікувала Андрія Денискіна, що представляє ХК "Кременчук" на 3 матчі через расистський жест гравця в адрес Джейлена Смерека з ХК "Донбас".

Про це повідомляє прес-служба Української хокейної ліги (УХЛ) на своєму офіційному сайті.

26 вересня в матчі 4-го туру УХЛ "Кременчук" приймав "Донбас" (3:2). На 36-й хвилині поєдинку форвард господарів Андрій Денискін був видалений з майданчика до кінця гри за расистський жест у бік суперника. Український хокеїст зобразив, як їсть банан.

Відео інциденту є в мережі:

Після гри Джейлен Смерек заявив, що не вийде більше на майданчик, поки спортивні органи не покарають українця.

В результаті Спортивно-дисциплінарний комітет ФХУ прийняв рішення покарати Денискіна трьома матчами дискваліфікації. Крім того, в ФХУ додатково дали 10-матчевий бан форварду, правда, від цієї дискваліфікації Андрій може відкупитися. Сума компенсації складає 5 000 гривень за одну гру.

Денискін точно пропустить найближчі матчі своєї команди з "Соколом", "Білим Барсом" і "Краматорськом".

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал в українському футболі.

Теги:
#Расизм #Хокей #ХК Донбас #ФХУ #ХК Кременчук #УХЛ
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