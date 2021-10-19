"Вышли с омлетом вместо яиц": в чемпионате Украины тренер обозлился на свою команду (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 87
Тренер жестко раскритиковал своих игроков.
После матча 10-го тура УХЛ (Украинская хоккейная лига) "Мариуполь" — "Днепр" (8:1) тренер последних Дмитрий Пидгурский эмоционально пообщался с журналисткой во время флеш-интервью после игры.
Жесткий комментарий наставник дал телеканалу "Xsport".
Пидгурский после такого поражения был крайне недоволен своими хоккеистами, которые, по мнению коуча, играли абсолютно безвольно. Специалист не стеснялся в выражениях и обвинил подопечных в "отсутствии яиц".
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:
"На такую команду надо выходить с яйцами, а когда у тебя яиц нету, нечего выходить. Некоторые хоккеисты вышли с омлетом вместо яиц, все, спасибо", — заявил Пидгурский и покинул пресс-зону.
Видеообзор матча "Мариуполь" — "Днепр":
Отметим, на данный момент "Днепр" (7 очков) идет на 6-й позиции в турнирной таблице УХЛ, "Мариуполь" (12 очков) — четвертый.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Украины вспыхнул расистский скандал из-за жеста игрока ХК "Кременчуг" Андрея Денискина в адрес хоккеиста Джейлена Смерека. В итоге "обидчика" дисквалифицировали на 13 матчей.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-