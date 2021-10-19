Укр

"Вышли с омлетом вместо яиц": в чемпионате Украины тренер обозлился на свою команду (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
87
Дмитрий Пидгурский Новость обновлена 19 октября 2021, 14:19
Дмитрий Пидгурский

Тренер жестко раскритиковал своих игроков.

После матча 10-го тура УХЛ (Украинская хоккейная лига) "Мариуполь" — "Днепр" (8:1) тренер последних Дмитрий Пидгурский эмоционально пообщался с журналисткой во время флеш-интервью после игры.

Жесткий комментарий наставник дал телеканалу "Xsport".

Пидгурский после такого поражения был крайне недоволен своими хоккеистами, которые, по мнению коуча, играли абсолютно безвольно. Специалист не стеснялся в выражениях и обвинил подопечных в "отсутствии яиц".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

"На такую команду надо выходить с яйцами, а когда у тебя яиц нету, нечего выходить. Некоторые хоккеисты вышли с омлетом вместо яиц, все, спасибо", — заявил Пидгурский и покинул пресс-зону.

Видеообзор матча "Мариуполь" — "Днепр":

Отметим, на данный момент "Днепр" (7 очков) идет на 6-й позиции в турнирной таблице УХЛ, "Мариуполь" (12 очков) — четвертый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Украины вспыхнул расистский скандал из-за жеста игрока ХК "Кременчуг" Андрея Денискина в адрес хоккеиста Джейлена Смерека. В итоге "обидчика" дисквалифицировали на 13 матчей.

Теги:
#Хоккей #УХЛ #ХК Днепр
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
Украина
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Категория
Новоизбранный первый вице-спикер ВРУ
В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа": что теперь будет с партией (фото)
Дата публикации
Категория
Украина и страны НАТО неуклонно сближаются, что не может не бесить Кремль
Украина, НАТО и Россия: идет многосторонняя, многоходовая игра
Дата публикации
Категория
Рейды полиции.
В "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды: названо условие
Дата публикации
Категория
Каким будет курс к концу года?
Гривну к концу года сильно "покидает": что будет с курсом валют в ноябре-декабре