"Вийшли з омлетом замість яєць": в чемпіонаті України тренер розлютився на свою команду (відео)

Тренер жорстко розкритикував своїх гравців.

Після матчу 10-го туру УХЛ (Українська хокейна ліга) "Маріуполь" — "Дніпро" (8:1) тренер останніх Дмитро Підгурський емоційно поспілкувався з журналісткою під час флеш-інтерв’ю після гри.

Жорсткий коментар наставник дав телеканалу "Xsport".

Підгурський після такої поразки був вкрай незадоволений своїми хокеїстами, які, на думку коуча, грали абсолютно безвольно. Фахівець не соромився у виразах і звинуватив підопічних в "відсутності яєць".

Увага, на відео присутня ненормативна лексика:

"На таку команду треба виходити з яйцями, а коли у тебе яєць немає, нічого виходити. Деякі хокеїсти вийшли з омлетом замість яєць, все, спасибі", — заявив Підгурський і покинув прес-зону.

Відеоогляд матчу "Маріуполь" — "Дніпро":

Відзначимо, на даний момент "Дніпро" (7 очок) йде на 6-й позиції в турнірній таблиці УХЛ, "Маріуполь" (12 очок) — четвертий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в чемпіонаті України спалахнув расистський скандал через жест гравця ХК "Кременчук" Андрія Денискіна в адрес хокеїста Джейла Смерека. У підсумку "кривдника" дискваліфікували на 13 матчів.