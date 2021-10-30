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Російський хокеїст за загадкових обставин випав з 25-го поверху

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Іван Біткін Новина оновлена 30 жовтня 2021, 15:24
Іван Біткін

Спортсмен помер до приїзду швидкої.

У Москві в результаті падіння з вікна 25-го поверху помер російський хокеїст Іван Біткін.

Про це повідомляє телеграм-канал 112.

За інформацією джерела, 24-річний спортсмен випав з вікна будинку на Хорошівському шосе в ніч проти суботи, 30 жовтня. Тіло хокеїста виявили на козирку техповерху. Повідомляється, що Біткін помер ще до приїзду швидкої допомоги. Причини того, що сталося, з’ясовуються.

Іван виступав за московську "Зірку", "Торос" з Нефтекамська (Башкортостан) і навіть за китайський "Ценг Тоу". У минулому розіграші Вищої хокейної ліги (другий за силою хокейний дивізіон у Росії після КХЛ) Біткін, який грав на позиції захисника, провів 12 матчів, у яких віддав дві результативні передачі. У 2013 році на ярмарку талантів КХЛ його задрафтував ХК "Салават Юлаєв" (УФА) під загальним 159-м номером.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український тренер після поразки своєї команди у хокейному матчі видав, що "у його підопічних немає яєць". Крім того, нещодавно в Українській хокейній лізі стався расистський скандал.

Теги:
#Москва #Росія #Хокей
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