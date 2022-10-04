Взрыв эмоций: юная чемпионка рыдала, слушая гимн Украины (видео)

Украинка не сдержала эмоций на церемонии награждения

Во вторник, 4 октября, 15-летняя украинка Анастасия Таран на фоне скандала с украинским флагом во второй раз в карьере выиграла чемпионат Европы в своей возрастной группе.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Facebook. Таран до этого побеждала на ЧЕ среди школьников (13-14 лет).

В финале соревнований украинка раздельным решением судей 4:1 победила Мэри МакДонах из Ирландии. Перед финалом Анастасия призналась, что ее кумиром в боксе является Александр Усик, а ее заветная мечта — мир в Украине.

Полное видео боя Анастасия Таран — Мэри МакДонах:

Добавим, на церемонии награждения Анастасия не сдержала эмоций и начала плакать по время исполнения гимна Украины.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы по боксу среди юниоров и юниорок в итальянском Монтезильвано нашей команде запретили использовать флаг, после чего украинцы устроили бойкот турнира. Юных украинских боксеров поддержали легендарный Владимир Кличко и чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик.

Ранее сообщалось, что Усик бросил вызов "Бронзовому Бомбардировщику".