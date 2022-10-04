Планы Ломаченко раскрыты - скоро будет грандиозный бой

Уже весной украинец может боксировать за звание абсолютного чемпиона мира

Уже в этом месяце Василий Ломаченко вернется в ринг после паузы почти в год. 29 октября бой в Нью-Йорке с Джемейном Ортисом.

Все понимают, что это лишь промежуточный поединок для украинца. В его планах биться за звание абсолютного чемпиона мира. Это подтверждает и менеджер боксера Эгис Климас.

"Василий Ломаченко — обязательный претендент по версии WBO, но Хейни и Камбосос активировали опцию реванша. 15 октября будет большой бой и мы не хотели им мешать. Мы позволили Хейни подраться с Камбососом, а Ломаченко должен будет встретиться с победителем.

Кажется, оба парня согласны драться с Василием после их реванша. Мы будем готовы к этому. Март, апрель — где-то в этом промежутке времени", — сказал Эгис Климас в интервью talkSPORT Boxing.

Ранее мы писали, что в планах промоутерской компании Top Rank свести в ринге экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Бой Стивенсона и Ломаченко — может пройти уже в следующем году.

Пока что украинец приступил к спаррингам. И пригласил в свой лагерь громилу из Пуэрто-Рико.