Громила из Пуэрто-Рико помогает Ломаченко готовится к бою с Ортисом

Закари Очоа очень рад тренироваться с украинским чемпионом

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) перед боем с американцем Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО) пригласил в свой тренировочный лагерь пуэрториканского бойца Закари Очоа (21-3, 7 КО).

Об этом сообщил Очоа на своей странице в Instagram. Примечательно, что украинец для спаррингов выбрал боксера, который выступает на категорию выше (в первом полусреднем весе). Кроме того, Очоа выше, чем будущий соперник Василия.

"В лагере с одним из лучших боксеров в мире Василием Ломаченко. Это совсем другой уровень", — написал пуэрториканский боксер в соцсетях.

Добавим, что у 29-летнего Закари неплохой рекорд на профи-сцене. На его счету 21 победа при трех поражениях. В последнем бою Очоа проиграл американцу Брендану Ли в 10-раундовом поединке.

Бой Ломаченко — Ортис возглавит вечер бокса в Нью-Йорке 29 октября. Василий для подготовки к поединку приехал в США. А на тренировке экс-чемпион а мира в трех весовых категориях заметили украинский флаг. В случае победы украинец получит большой бой с Шакуром Стивенсоном.

Шоу бокса Ломаченко — Ортис покажут в Украине. К слову, Василий является безоговорочным фаворитом в дуэли.