Громила з Пуерто-Рико допомагає Ломаченку готуватися до бою з Ортісом

Закарі Очоа дуже радий тренуватися з українським чемпіоном

Український боксер-професіонал Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) перед боєм з американцем Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО) запросив до свого тренувального табору пуерто-риканського бійця Закарі Очоа (21-3, 7 КО).

Про це повідомив Очоа на своїй сторінці в Instagram. Примітно, що українець для спарингів обрав боксера, який виступає на категорію вище (у першій напівсередній вазі). Крім того, Очоа вищий за майбутнього суперника Василя.

"У таборі з одним із найкращих боксерів у світі Василем Ломаченком. Це зовсім інший рівень", — написав пуерто-риканський боксер у соцмережах.

Додамо, що 29-річний Закарі має непоганий рекорд на профі-сцені. На його рахунку 21 перемога за трьох поразок. В останньому бою Очоа програв американцю Брендану Лі у 10-раундовому поєдинку.

Бій Ломаченко — Ортіс очолить вечір боксу у Нью-Йорку 29 жовтня. Василь для підготовки до поєдинку приїхав до США. А на тренуванні ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях помітили український прапор. У разі перемоги українець отримає великий бій із Шакуром Стівенсоном.

Шоу боксу Ломаченко-Ортіс покажуть в Україні. До речі, Василь є беззаперечним фаворитом у дуелі.