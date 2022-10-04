Плани Ломаченка розкрито — скоро буде грандіозний бій

Вже навесні українець може боксувати за звання абсолютного чемпіона світу

Вже цього місяця Василь Ломаченко повернеться до рингу після паузи в майже на рік. 29 жовтня бій у Нью-Йорку з Джемейном Ортісом.

Усі розуміють, що це лише проміжний поєдинок для українця. У його планах боротися за звання абсолютного чемпіона світу. Це підтверджує і менеджер боксера Егіс Клімас.

"Василь Ломаченко — обов’язковий претендент за версією WBO, але Хейні та Камбосос активували опцію реваншу. 15 жовтня буде великий бій і ми не хотіли їм заважати. Ми дозволили Хейні побитися з Камбососом, а Ломаченко має зустрітися з переможцем.

Здається, обидва хлопці згодні битися з Василем після їхнього реваншу. Ми будемо готові до цього. Березень, квітень — десь у цьому проміжку часу", — сказав Егіс Клімас в інтерв’ю talkSPORT Boxing.

Раніше ми писали, що в планах промоутерської компанії Top Rank звести в рингу ексчемпіона світу у двох вагових категоріях Шакура Стівенсона та ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Бій Стівенсона та Ломаченка може пройти вже наступного року.

Поки що українець приступив до спарингів. І запросив до свого табору громилу з Пуерто-Ріко.