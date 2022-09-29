"Станет опорой для Антоновского моста?": Валуев получил повестку в военкомат

Боксер-депутат хочет показать россиянам, что ничего страшного в походе в военкомат нет

На фоне "частичной" мобилизации в россии повестка в военкомат пришла депутату госдумы рф, бывшему боксеру Николаю Валуеву.

Об этом депутат-единорос рассказал сам, передает telegram-канал Baza. Примечательно, что повестка экс-чемпиону мира пришла еще до заявления президента рф владимира путина о "частичной" мобилизации.

"Мне тоже пришла повестка, я сейчас в военкомат поеду. Мне надо ехать домой. У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было. На следующей неделе я поеду обязательно, явлюсь в военкомат", — заявил Валуев.

В сети лишь посмеялись над российским депутатом, который наверняка не окажется на фронте. Пользователи отметили, что повестка депутату пришла только ради пиара "частичной" мобилизации. Один из пользователей пошутил, что Валуеву подошло бы место опоры Антоновского моста (объект инфраструктуры вблизи Херсона, регулярно обстреливается ВСУ, чтобы заблокировать переправу россиянам на правый берег Днепра, — Ред).

В сети высмеяли повестку в военкомат Валеуву

Напомним, Валуев являлся чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе. В своем последнем поединке "Русский гигант" проиграл Дэвиду Хэю.

Ранее российский боксер Денис Лебедев, заявил, что готов пойти по мобилизации на войну в Украине.

Напомним, на чемпионате Европы по боксу украинцам запретили выходить на ринг под национальным флагом. Позднее Владимир Кличко поддержал наших спортсменов.