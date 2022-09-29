"Стане опорою для Антонівського мосту?": Валуєв отримав повістку до військкомату

Боксер-депутат хоче показати росіянам, що нічого страшного у поході до військкомату немає

На тлі "часткової" мобілізації в рф повістка у військкомат прийшла депутату держдуми росії, колишньому боксерові Миколі Валуєву.

Про це депутат-єдинорос розповів сам, передає telegram-канал Baza. Примітно, що повістка ексчемпіону світу прийшла ще до заяви президента рф володимира путіна про "часткову" мобілізацію.

"Мені теж прийшов повістка, я зараз у військкомат поїду. Мені треба їхати додому. У нас дуже багато виїзних засідань було, повістка прийшла прямо перед поїздкою до Донбасу, і мене вдома не було. Наступного тижня я поїду обов’язково, з’явлюся у військкомат", — заявив Валуєв.

У мережі лише посміялися з російського депутата, який, напевно, не опиниться на фронті. Користувачі зазначили, що повістка депутату прийшла лише заради піару "часткової" мобілізації. Один із користувачів пожартував, що Валуєву підійшло б місце опори Антонівського мосту (об’єкт інфраструктури поблизу Херсона регулярно обстрілюється ЗСУ, щоб заблокувати переправу росіянам на правий берег Дніпра, — Ред).

У мережі висміяли повістку у військкомат Валеуву

Нагадаємо, Валуєв був чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі. У своєму останньому поєдинку "Російський гігант" програв Девіду Хею.

Раніше російський боксер Денис Лебедєв заявив, що готовий піти по мобілізації на війну в Україні.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з боксу українцям заборонили виходити на ринг під національним прапором. Пізніше Володимир Кличко підтримав наших спортсменів.